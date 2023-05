«Ti butto tra i rami secchi», insulti ai bambini dell’asilo: maestra indagata dalla Procura

Avrebbe dovuto proteggerli, farli sentire protetti, al sicuro, accompagnarli nel proprio percorso di crescita invece li apostrofava con disparati insulti e non mancavano poi i maltrattamenti fisici e psicologici. Al centro della vicenda una maestra di asilo del Viterbese che a seguito dei fatti è stata allontanata dall’insegnamento. Indagata dalla Procura, il Gip di Viterbo ha emesso invece il provvedimento che per almeno i prossimi 12 mesi la terrà lontana dai banchi di scuola. A riportare la notizia è Repubblica.

«Ora ti picchio», maltrattamenti e abusi verso la moglie: arrestato 50enne

I maltrattamenti verso i bambini e le indagini dei carabinieri

Tutto è partito dalla segnalazioni dei genitori i quali avevano notato nei figli un certo malessere ed una certa sofferenza, stati d’animo che si verificavano soprattutto quando i piccoli entravano in contatto con la maestra in questione. “Scema”, “Faccia da c…”, ed ancora: “Smettila di piangere che ti butto dove butto i rami secchi”, questi alcuni degli epiteti usati dalla donna quando si rivolgeva ai bimbi. A seguito della segnalazioni sono partire le indagini dei carabinieri che per oltre un mese hanno monitorato l’aula scoprendo un metodo educativo alquanto discutibile.

Il “metodo educativo”

Quest’ultimo era caratterizzato da un marcato autoritarismo, non mancavano poi condotte aggressive e comportamenti denigratori. Il tutto ha ovviamente dato luogo a sofferenze e disagi che si sono inevitabilmente protratti negli anni a venire. Maltrattamenti pressoché quotidiani ed ingenerati per delle sciocchezze, quali ad esempio la risata di un bambino ritenuta “fuori posto”, o ancora, le urla a pochi centimetri dalla faccia dei bambini che li facevano scoppiare in un pianto.

Il clima di paura e frustrazione

Indagata dalla procura, le indagini dei carabinieri hanno evidenziato che: “Quotidianamente i bambini sono risultati vittime delle ire della maestra che, con i propri atteggiamenti autoritari, aggressivi e violenti, li sottoponeva ad un clima di paura e frustrazione, fatto acuito dalla incapacità – in ragione della loro tenerissima età – di manifestare chiaramente ai genitori le loro sofferenze”