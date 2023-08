“Ti do un passaggio”, stuprata in auto e lasciata in strada: la notte da incubo di una 25enne

Una ragazza di 25 anni denuncia uno stupro e la sua notte diventa un incubo: succede in provincia di Terni. La ricostruzione.

Tutto in una notte, in provincia di Terni – precisamente a Castiglione del Lago – una ragazza denuncia di essere stata violentata da un conoscente. Bastano pochi attimi all’uscita di un locale, la donna chiede un passaggio all’uomo che immediatamente si mostra disponibile nel riaccompagnarla a casa. Una volta in macchina si consuma la scelleratezza, la donna viene prima costretta e successivamente la violenza si consuma all’interno dell’abitacolo.

Lei oppone resistenza, ma viene scaraventata fuori dal veicolo. A quel punto la denuncia da parte della giovane di origine nordafricana ma da anni in Italia. Le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri di Città della Pieve su delega della Procura di Perugia, stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per appurare la ricostruzione della dinamica rispetto alla deposizione rilasciata dalla donna.

Stuprata in auto e lasciata in strada: la denuncia in provincia di Terni

Il presunto aggressore sarebbe già ricercato a causa della minuziosa descrizione che la vittima avrebbe fornito alle autorità. Le accuse sono circostanziate, ma presunte fino alla formulazione definitiva dell’esito dell’inchiesta. Nella fattispecie, comunque, tutt’altro che una notte tranquilla per quello che si presentava come un fine settimana all’insegna di divertimento e leggerezza.

La scaltrezza della donna avrebbe evitato conseguenze peggiori per la propria incolumità anche se il trauma – di una certa importanza data la presunta dinamica della violenza – resta importante.