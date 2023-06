«Ti rovino, non ti faccio più vedere la bambina»: insulti e minacce dell’ex marito ad Adriana Volpe

È accusato di maltrattamenti in famiglia l’ex marito di Adriana Volpe. Continue minacce, un vero e proprio incubo per la conduttrice: “Sei una z…..”, quando esci ti rovino la vita”, queste alcune delle frasi minatorie riportate in aula da un’amica della donna. Attacchi che sono arrivati non solo in maniera diretta ma anche da remoto. L’uomo, infatti, urlava quelle frasi anche quando la donna compariva in televisione al Grande Fratello Vip. Ora, il giudice gli ha imposto di non avvicinarsi alla nota conduttrice.

Il racconto di un’amica e gli insulti verso Adriana Volpe

A parlare di fronte al giudice sono i testimoni i quali raccontano di come all’inizio i loro rapporti fossero tranquilli, poi le cose hanno preso una piega decisamente diversa. Tutto è iniziato a cambiare poco prima che la donna entrasse al Grande Fratello, poi la situazione è degenerata. Scene a cui ha assistito anche un’amica la quale si trovava in casa per controllare che la figlia stesse bene. Volavano parole grosse dietro allo schermo e l’uomo, stando ai racconti, era solito eccedere con l’alcol: “C’era sempre del vino sulla tavola. A volte beveva anche da solo un’intera bottiglia e quando arrivavano era già alticcio”. Un vera e propria ossessione quella che nutriva nei confronti della conduttrice, il tutto condito da continue minacce.

Le minacce e la denuncia

“Ha finito di vivere, le porto via la bambina e non gliela faccio più vedere”, parole conservate in messaggi vocali e ripetute anche davanti alla figlia. A spezzare tale situazione la decisione di Adriana Volpe di lasciare il reality a causa del ricovero del padre dell’ex marito. Tuttavia, anche in questa circostanza – come ha ricordato la donna- le minacce e gli insulti non sono mancati. La separazione è apparsa, dunque, inevitabile così come la denuncia. Una querela che, tuttavia, non ha impedito all’uomo né di contattare la bambina ne di riversare ancora le proprie ire sull’ex moglie.