Tifoso terminale che chiede un ultimo desiderio alla Roma: la storia è falsa

Nuove verità emergono sul tifoso terminale che aveva espresso l’ultimo desiderio per la Roma: la storia di Edoardo sembra una bufala.

Prende una svolta inaspettata la storia di Edoardo, il ragazzo che aveva chiamato a TeleRadioStereo presentandosi come un malato terminale. Il ragazzo ai microfoni aveva chiesto, piangendo, un ultimo desiderio prima di effettuare l’eutanasia in Svizzera: la vittoria della Roma in Europa League. Una storia che aveva emozionato tifosi e anche mister Daniele De Rossi, in una vicenda che però sembra una grossa bufala.

La storia del tifoso terminale della Roma è falsa

Un grosso teatrino, in cui erano caduti inconsapevolmente anche i colleghi di TeleRadioStereo. Dietro la storia di Edoardo non c’era nulla di vero, com’è venuto fuori nell’indagine giornalistica condotta dall’Adnkronos. Il ragazzo che aveva chiamato possedeva dei problemi di salute, ma non certo legati a una malattia terminale e tantomeno alla necessità di fare la pratica dell’eutanasia per non soffrire più nello Stato svizzero.

La vicenda legata al tifoso malato della Roma

Il ragazzo, facendo gioco su una storia tanto toccante e spinosa, aveva toccato il cuore di ogni tifoso e amante della Roma: il suo ultimo desiderio era vedere Lorenzo Pellegrini, e mister De Rossi, sollevare l’Europa League. Una notizia ripresa anche dai giornali nazionali, che avevano spinto anche l’allenatore di Ostia a rispondere: “Coi miei ragazzi faremo il massimo per non deludere le aspettative di Edoardo”.

La verità dietro la vicenda di Edoardo

Il perché del gesto? Forse la voglia di notorietà o semplicemente creare le motivazioni per far giocare con il cuore i giocatori giallorossi in Europa League. Di questa storia, l’unica cosa vera è il nome del ragazzo: Edoardo anche nella realtà si chiama così. Non ha nessun appuntamento in Svizzera, ma a casa lo attende una moglie con cui è sposato da un anno e mezzo e soprattutto una famiglia benestante.