Tira un pugno ad una vetrata dopo aver litigato con il fratello: la vittima è Davide Santopietro

Era partito alla volta dell’Abruzzo insieme alla famiglia, ma lì ha trovato la morte. Davide Santopietro, 26enne di Guidonia, è morto dopo aver dato un pugno ad una vetrata in seguito ad una lite con il fratello.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane si trovasse a casa della nonna in Abruzzo insieme alla sua famiglia. Rientrato nell’abitazione dopo una festa, Davide avrebbe avuto una pesante discussione con il fratello maggiore. In un impeto di rabbia ha colpito una delle finestre. I vetri gli hanno procurato diverse feriti al braccio e al polso.

A causare la morte, avvenuta in soli quattro minuti, sarebbe stata un’arteria recisa. Inutili le urla della nonna che chiedeva aiuto, gli sforzi per tamponare il braccio e arrestare l’emorragia, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 sono arrivati quando il ragazzo era già deceduto.