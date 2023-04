Tivoli, contrassegni disabili fotocopiati per arraffare il posto gratuito

Tivoli. Di automobilisti indisciplinati, ce ne sono a bizzeffe. Non c’è bisogno di essere un grande esperto, né di far parte del corpo della Polizia Locale per rendersene conto. Basta semplicemente varcare la soglia di casa. Per questo i controlli non possono fermarsi, perché hanno, in alcuni casi, anche un valore didattico – si spera – o quantomeno la funzione delle sanzioni è quella di far desistere da una reiterazione dell’illecito commesso. Ad ogni modo, non parliamo solamente di infrazioni che riguardano la consueta circolazione, ma anche azioni che vanno a discapito dei più deboli, come la mania continua di parcheggiare la posto dei disabili. Ecco l’ultimo caso di cronaca sul territorio di Tivoli.

Automobilisti fotocopiano il contrassegno disabili per la sosta gratuita

Proseguono, come anticipato, i controlli mirati della Polizia Locale di Tivoli per contrastare i comportamenti degli automobilisti indisciplinati. In particolare, sono ripresi in questi giorni gli interventi che hanno l’obiettivo di debellare l’uso improprio dei contrassegni per disabili, indebitamente utilizzati per sostare gratuitamente nelle zone a pagamento regolamentate dalla fascia blu.

I controlli di oggi: 8 violazioni

Nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, i controlli si sono focalizzati nel quadrante formato da Via Aldo Moro, Piazzale delle Nazioni Unite ed il Belvedere Gramsci, all’esito dei quali sono state accertate 8 violazioni dell’art. 188 del Codice della Strada – che disciplina e punisce l’uso improprio del contrassegno perché veniva esposta una fotocopia dell’originale, oppure perché veniva accertato non essere il veicolo in quel momento al servizio del disabile titolare del contrassegno – oltre alle sanzioni per il mancato pagamento del ticket nei casi in cui il contrassegno veniva esposto in maniera non completamente leggibile. Le attività di accertamento sono state eseguite in stretta collaborazione con il personale ausiliario della sosta dell’ASA Servizi.

Altre infrazioni e soste selvagge

Nella stessa giornata i controlli mirati sono proseguiti con l’utilizzo del Captur-Scan, recentemente in dotazione al Comando di Via Montevescovo, ponendo l’attenzione sul contrasto alle soste selvagge, oltre che in centro, anche a Tivoli Terme e Villa Adriana dove sono state accertate, complessivamente, 64 violazioni al Codice della Strada. Gli interventi mirati proseguiranno in altre zone di tutto il territorio comunale.