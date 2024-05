Tivoli, donna investita sulle strisce pedonali: si stava recando a un centro commerciale

Anziana signora investita sulle strisce pedonali a Tivoli: l’incidente automobilistico è avvenuto a Villa Adriana.

Apprensione per una signora, che ieri pomeriggio è stata investita nel Comune di Tivoli. La donna si stava recando a un centro commerciale specializzato nella vendita di prodotti per il “fai da te”, quando improvvisamente è stata travolta da un’automobile in corsa. L’automobilista è stata la prima a prestarle i soccorsi e chiedere l’intervento di un’ambulanza: per le gravi condizioni, la signora è stata trasferita in un ospedale di Roma specializzato in traumatologia.

La signora investita a Tivoli

La donna, una 68enne residente nel Comune di Tivoli, prima dell’incidente si trovava nella zona di Villa Adriana. Si trovava nella zona per recarsi allo store di Maury’s, situato lungo via della Maremma Inferiore. Era passata l’ora di pranzo da diverse decine di minuti, quando intorno alle 15 un forte botto si è sentito nella zona. Un’automobile aveva colpito la donna, probabilmente non fermandosi alle strisce e non concedendo il transito al pedone.

L’intervento dei soccorsi a Villa Adriana

Arrivati sul posto, i paramedici hanno potuto costatare la gravità della situazione. A preoccupare sono state soprattutto le duplici fratture sul corpo della signora, che oltretutto è anziana. Per questo motivo, i sanitari hanno valutato il trasferimento in ambulanza presso una struttura specializzata di Roma: la donna è stata trasportata in codice rosso presso il Policlinico Umberto I. Nonostante la gravità della situazione, i medici hanno sottolineato come la paziente non sia in pericolo di vita.

Sul posto dell’incidente è stata presente anche la Polizia Locale di Tivoli, che sta cercando di ricostruire le dinamiche attorno all’episodio. La macchina che ha travolto la 68enne era una Toyota Yaris di colore nero, che è stata sequestrata dagli agenti per effettuare le perizie tecniche e valutare eventuali malfunzionamenti del mezzo. A guidarla, nel momento dell’incidente, un’altra donna di 62 anni e residente nel Comune di Guidonia Montecelio. Gli agenti hanno sottoposto la signora ai test dell’alcol e della droga, con i controlli che hanno dato esito negativo in entrambi i casi.