Tivoli. Esce per fare una passeggiata e scompare: l’appello per ritrovare Almerindo

E’ uscito di casa per andare a fare una passeggiata, ma non è più tornato. E, man mano che passa il tempo, la preoccupazione dei familiari sale sempre di più. Per questo si sono rivolti, dopo aver denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo nell’incrociarlo anche solo per un attimo in strada.

Esce per fare una passeggiata e scompare: le ricerche per ritrovare Almerindo Costantini

Lui è Almerindo Costantini, 57 anni. L’uomo vive a Tivoli Terme, luogo da cui è sparito. Abita con con sua sorella. Sabato 12 febbraio, intorno alle 19, è uscito di casa a piedi e non è più rientrato. La sorella l’ha sentito per l’ultima volta intorno alle 22: a lei ha detto che sarebbe rientrato di lì a breve, ma così non è stato e di lui, da quel momento, non si sono più avute notizie. Il suo cellulare risulta irraggiungibile. Non ha con sé i documenti, ma solo il Green Pass. E’ un ottimo camminatore e ama fare lunghe passeggiate. Potrebbe essersi spostato in autobus e aver raggiunto Roma. E’ un accanito fumatore e potrebbe chiedere delle sigarette ai passanti.

Almerindo Costantini, la descrizione

Età:57 (al momento della scomparsa)

Statura:175

Occhi:castani

Capelli:castani

Abbigliamento:giacca scura, maglione grigio, pantaloni marroni, scarpe bianche marca Adidas

Scomparso da:Tivoli Terme (Roma)