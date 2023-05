TMB Guidonia, i camion AMA tornano ad attraversare il parco dei Monti Lucretili: Gualtieri vince il ricorso al TAR

I camion dell’AMA potranno tornare a trasportare i propri rifiuti al TMB di Guidonia. Il ricorso al TAR vinto dal sindaco Gualtieri, spalleggiato da AMA e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha sconfitto la difesa legale del sindaco Mauro Lombardo, con il Primo Cittadino che in tutti i modi aveva provato a ostacolare l’avanza dei tir con la spazzatura della Capitale all’interno del suo territorio.

Gualtieri vince al TAR, tornano i rifiuti verso il TMB Guidonia

Una scelta sicuramente impopolare, eppure per i giudici il transito di quei camion è legale. Infatti, hanno disposto la rimozione del divieto di transito per il Parco dei Monti Lucretili ai mezzi AMA, che erano accusati dal sindaco Lombardo di portare inquinamento e soprattutto l’immondizia di Roma nella sua città. Il Primo Cittadino aveva provato a far valere le ragioni della sua cittadinanza, specialmente poi rimanendo fedele al programma elettorale che aveva steso in fatto di ambiente. Una promessa, però, che nei fatti è stata infranta dal TAR.

Il tragitto per portare i rifiuti a Guidonia

Da Roma, in sostanza, i mezzi AMA da oggi potranno tornare a percorrere tranquillamente la via dell’Inviolata. Strada che, come sappiamo, è direttamente collegata allo stabile del TMB Guidonia. Non è un caso, poi, come proprio su quell’arteria ci furono i primi avvistamenti di camion AMA nella cittadina guidonese, con una pronta “levata di scudi” da parte del sindaco Mauro Lombardo, cittadini del posto e soprattutto le numerose associazioni ambientali. La zona, per evitare di divenire “discarica di Roma”, aveva provato a giocare sui vincoli d’inquinamento imposti dall’Ente del Parco dei Monti Lucretili, che aveva vietato la circolazione dei mezzi AMA proprio per evitare situazioni inquinanti o di forte degrado nella propria riserva naturale. Una decisione che il TAR ha preso nella giornata di ieri, 11 maggio 2023, e pronta a far discutere l’area Metropolitana già dai prossimi giorni.