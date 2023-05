Todis Ostia fuori dai playoff di Serie A Futsal, nessuna aggressione all’arbitro dai tifosi lidensi

C’è delusione nella tifoseria della Todis Lido di Ostia, squadra di Calcio a 5 che per gravi errori arbitrali non giocherà il Campionato di Serie A1 il prossimo anno. Era girata voce come, l’enorme rabbia legata al risultato della partita e l’arbitraggio superficiale, avesse portato qualche tifoso ad aggredire l’arbitro della partita: una dinamica smentita categoricamente dalle persone presenti all’incontro.

Nessuna aggressione da parte dei tifosi della Todis Ostia

Ha fatto tanta rabbia l’esclusione della squadra dalla Serie A1, ma nulla che potesse far esplodere la situazione in una violenza gratuita verso l’arbitro. Nessuno schiaffo, calcio o altro tipo di aggressione al personale arbitrale della gara. Chi ha seguito la partita, dagli spalti si è permesso solamente di contestare verbalmente l’operato legato alla direzione della partita. Scene che, dal calcio al futsal, vedono protagonista ogni tifoseria del mondo, con la tifoseria che dissente da determinate scelte arbitrali sbagliate che viziano l’esito di una partita (in particolar modo importante come l’ultima svolta dalla formazione lidense).

La società critica per gli errori arbitrali

Riguardo gli errori arbitrali nella partita con l’Active, a parlare è il presidente della Todis Lido di Ostia Futsal, Paolo Gastaldi, con un post della società sportiva su Facebook: “Sono mancati arbitri all’altezza di condurre partite così importanti. Non vedo altre spiegazioni tecniche per dare un senso a ciò che è capitato negli ultimi due sabati. Quello che si è visto al PalaTorrino è un fallimento per tutto il movimento del calcio a 5, per le società, per la Divisione, per l’Aia e per gli appassionati di questa disciplina”.

L’espulsione del giocatore Gedson

Il numero uno rincara poi la dose, soffermandosi sulla clamorosa espulsione di Gedson: “Le immagini parlano da sole, c’è poco da aggiungere sull’operato degli arbitri in semifinale. Le scuse di uno dei tre direttori di gara per la decisione presa dal collega la dicono lunga. Certi signori con la divisa nera dovrebbero avere maggiore considerazione degli sforzi fatti dai club, e mi riferisco in particolare a Domenico Di Donato, che, con il suo operato, ha calpestato mesi e mesi di onesto e duro lavoro. Ma adesso, come premio, probabilmente verrà promosso lui in Serie A”.

