Tonno Mareblu Veronaturale al Vapore ritirato: rischio istamina. Ecco il lotto da non consumare

Ritirato dal mercato italiano un lotto di Tonno Mareblu Veronaturale al Vapore per livelli di istamina oltre i limiti di legge.

Da giorni è stato ritirato dal mercato il Tonno al Naturale Veronaturale al Vapore, prodotto dal marchio Mareblu. La decisione valutata e messa in atto dal Ministero della Salute, ha deciso il ritiro dagli scaffali commerciali per degli anomali livelli di istamina all’interno del pesce in scatola: la presenza della sostanza chimica va oltre i limiti consentiti dalla legge italiana.

Ritirato dal mercato il Tonno Mareblu Veronaturale al Vapore

Il richiamo dal mercato italiano è avvenuto nella giornata di giovedì 18 gennaio 2024. Il Tonno al Naturale Veronaturale al Vapore della Mareblu ha visto il ritiro del lotto TMC 23/06/2026. Si tratta delle confezioni da 6 lattine, ogni pesante 60 grammi. Ritirate anche le confezioni da 8 lattine, contenenti al loro interno sempre 60 grammi di tonno.

Il lotto con la presenza di eccessiva istamina

Il prodotto fa riferimento alla produzione del marchio Mareblu SrL, con lo stabilimento di riferimento al marchio FC01. A produrre questa tipologia di tonno in scatole, è risultata essere la realtà imprenditoriale della Indian Ocean Tune Limited. Come attenzionato dal documento del Ministero della Salute, il prodotto era confezionati in Africa Orientale: lo stabilimento è quello di Fishing Port, PO Box 676, Victoria, Mahe sull’isola dei Seychelles.

La menzione del Ministero della Salute

Per individuare meglio il prodotto ritirato dal commercio, in caso di acquisto, la data di scadenza cade nella giornata del 23 giugno 2026. Il Ministero della Salute, per motivare il ritiro dal commercio del lotto, menziona nella sua scheda: “Possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge“, quindi una condizione che potrebbe recare danno alla salute umana.

Le avvertenze al consumatore

Le avvertenze date al consumatore italiano risultano essere queste: “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita interessato, che provvederà al risarcimento del costo del prodotto. Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica, il consumatore potrà contattare Mareblu al numero verde 800 456 500 o inviando una email all’indirizzo info@mareblu,it “.