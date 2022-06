Roma, escrementi di topo nel locale: chiuso bar da ‘incubo’

Dopo la cucina da incubo nel ristorante all’Eur, ecco il bar da incubo. Sporcizia, polvere, spazzatura e escrementi di topo tra i tavolini di un bar in via Casilina. Questo è quello che ha visto il personale dell’A.S.L.S.I.A.N. RM2 durante un controllo igienico della struttura che, inevitabilmente, è stata chiusa temporaneamente.

I controlli igienico sanitari

Era già stato segnalato in precedenza dal personale dall’Asl per le precarie condizioni igienico sanitarie. Il locale infatti si presentava in maniera davvero problematica. Il personale dell’A.S.L. S.I.A.N. RM2, ha infatti proposto la sospensione temporanea dell’attività sino alla completa pulizia e derattizzazione.

Nella stessa giornata, durante altri controlli amministrativi, gli agenti hanno verificato un fast food all’interno di un centro commerciale che non aveva l’esposizione della preista autorizzazione amministrativa. Questo ha portato a una sanzione di 308euro.