Tor San Lorenzo, sta per annegare: bagnina 17enne salva 70enne

Lo ha visto riverso in acqua, apparentemente privo di sensi, e ha capito subito che stava rischiando di annegare. E allora lei, Roberta Agretto, 17 anni, alla sua prima esperienza come assistente bagnante, non ci ha pensato un attimo. Si è lanciata verso quell’uomo anziano, mentre la corrente lo stava trascinando verso il largo.

È successo martedì ad Ardea, nella zona di Tor San Lorenzo, all’altezza della spiaggia antistante lo stabilimento balneare “Il Tucano”. L’uomo, un 70enne, stava passeggiando sull’arenile quando all’improvviso – forse per colpa delle onde, oppure per un malore – è caduto con il volto in avanti e l’acqua ha iniziato a coprire la sua testa.

In pericolo di vita

Roberta, rendendosi conto che l’uomo non riusciva ad alzarsi e che sarebbe morto annegato in pochi minuti, è corsa in suo aiuto. Con non poca fatica, visto che nel frattempo la corrente lo aveva spostato verso il largo, lo ha preso, voltato verso l’alto e riportato in salvo. Ha poi aiutato l’uomo a riprendersi, verificando infine che stesse bene.

“Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e l’uomo, dopo il grande spavento, si è ripreso bene”, commenta timidamente Roberta, un passato da karateka, con tante vittorie in giro per il mondo e una grande passione per il mare. Per Roberta questo è il primo anno sulle spiagge in qualità di assistente bagnante. Il suo sogno è quello di entrare nella Capitaneria di Porto. “Ho solo fatto il mio dovere”, si schernisce.

Due donne salvate a Montalto di Castro

Nel weekend scorso, invece, due donne sono state salvate a Montalto di Castro. Eroi, questa, volta, Mira e Philyp, due cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio, che hanno tratto in salvo una 22enne e una 50enne. Gli episodi sono avvenuti nel tratto di spiaggia tra lo stabilimento balneare Il Gabbiano e la struttura dell’Aeronautica Militare.