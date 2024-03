Torna la fiera del fumetto a Roma: via al Romics 2024: date e orari

A via Portuense dal 4 al 7 aprile 350 stand dedicati ai “big” del fumetto nazionale e internazionale, insieme a mostre e appuntamenti per gli appassionati di animazione e manga.

Tanti auguri a Batman, l’eroe che ha segnato l’immaginario fumettistico dark e del giustiziere della notte compie 85 anni. A lui sarà dedicata la 32° edizione del Romics, la fiera del fumetto di Roma, che dal 4 al 7 aprile avrà luogo negli spazi di Fiera di Roma, in Portuense. Decine di eventi, mostre ed esposizioni saranno dedicati ai protagonisti del fumetto, del mondo dell’animazione e della narrazione a strisce, a partire da Batman. Ben cinque padiglioni su 70.000 mq sono pronti ad accogliere appassionati e neofiti del mondo “nerd” e non solo.

Romics 2024: l’edizione dedicata a Batman

Per quattro giorni Fiera di Roma raccoglierà migliaia di estimatori e fan del mondo del fumetto, grazie a un ricco calendario di eventi. Si partirà dal protagonista assoluto di questa edizione del Romics, Batman, per esplorare poi i volti più iconici del fumetto moderno.

A omaggiare il “cavaliere oscuro” ci sarà Simone Bianchi, autore contemporaneo tra i più amati e ricercati, che commemorerà Batman ricordando la sua lotta contro la criminalità di Gotham City, evocando l’atmosfera cupa ma solenne che caratterizza il personaggio e le sue avventure per cui dal 1939, anno in cui comparve per la prima volta sul numero 27 della testata “Detective Comics”, è passato alla storia.

Omaggio al fumetto contemporaneo e giapponese

Dalla graphic novel e dallo stile americano, alla tradizione giapponese. Il Romics prevede anche un appuntamento domenica 7 aprile dedicato solo a Akira Toriyama, mangaka giapponese meno di un mese fa e ricordato dai fan per opere come “Dr. Slump & Arale” e “Dragonball”. Spazio all’animazione giapponese ci sarà anche venerdì 5 aprile, quando saranno celebrati i 50 anni della serie animata “Heidi”, diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki.

Passando per autrici più contemporanee, tra le ospiti ci sarà anche Vanna Vinci, illustratrice molto sensibile alle tematiche femminili, merito anche di opere come “La bambina filosofica” che dà voce a quesiti esistenziali ma dai toni ironici tramite una bimba indisponente, occupandosi anche della storia di grandi donne come Maria Callas e Frida Kahlo.

Momento “revival” anche con Riccardo Zara, voce de “I Cavalieri del Re”, band che dal 1977 ha segnato decine di generazioni grazie a sigle come “L’uomo Tigre” o “Lady Oscar”. E ancora i disegnatori americani Dan Panosian (autore per Marvel e Dc Comics) e Dylan Cole, direttore artistico di “Avatar”. Inoltre a ciascun artista sarà dedicata una mostra personale con opere originali e inedite. Per chi ama il vintage, domenica 7 aprile ci sarà modo di celebrare anche i 75 anni del settimanale “Topolino” e il cinquantenario della serie tv “Happy Days”, che per l’occasione sarà ricordato con balli rock ‘n roll, vestiti e musica d’epoca. Non mancheranno poi gli appuntamenti consueti del Romics, come il “Winx Cosplay Contest” e il “Romics Cosplay Award”, dove gli amanti delle rievocazioni a tema fumetto potranno sfidarsi con i costumi. Un evento che avvicina grandi e piccini, legati dall’amore per la fantasia e del racconto a fumetto, a dispetto di età ed epoche differenti.