Torna l’Inverno a Roma Nord, residenti impauriti dalle bombe d’acqua e il grande freddo

È tornato l’Inverno a Roma Nord, dove da dopo pranzo si è abbattuta una forte bomba d’acqua su tutta la zona. Impauriti i residenti del quadrante capitolino, che si sono trovati davanti agli occhi una delle piogge più violente dell’anno. L’acqua è stata incessante dalle ore 16, con molti cittadini che addirittura hanno rifiutato di uscire fuori dalle abitazioni per la violenza del tempo metereologico.

La violenta pioggia sul territorio di Roma Nord

Per oggi non era prevista pioggia sul territorio di Roma, tantomeno poi in una maniera così violenta. Invece sulla zona della Cassia, Labaro, Montesacro e la via Flaminia, si è dovuto metter in conto la potenza di nubifragio come pochi se ne erano visti nel quadrante capitolino. Al momento non sono arrivate stime di danni imponenti, tantomeno di allagamenti, ma potrebbe trattarsi solo di questione di ore. Più di qualche persona che abita in quei quadranti della Città Eterna, parla di “non aver mai visto una pioggia così violenta abbattersi sulla Capitale”.

Mai visto un maggio così.

Ora. Roma Nord. Pioggia, grandine, lampi, freddo e una voglia pazzesca di infilarmi sotto il piumone. pic.twitter.com/ERjGOlMu3C — G. (@CalamityJade88) May 25, 2023

I residenti impauriti avvisano tramite Facebook

La situazione non è esplosa sui social network, eppure qualche persona ha già manifestato la propria paura verso il nubifragio che sta toccando la zona Nord della Capitale. Un utente scrive: “Mai mi era capitato di filmare un evento del genere il 25 Maggio. Un’autentica bomba d’acqua si è abbattuta su Roma e continua. Oltre al clima ci stiamo giocando la tenuta stessa del territorio che è già in un dissesto idrogeologico spaventoso. E Roma, pesantemente cementificata e urbanizzata, senza alcuna metodologia di prevenzione, può fare la stessa fine di altre tristi realtà che ci stanno dando una dura lezione. La Natura può farci a pezzi in qualsiasi momento e noi invece continuiamo a crederci i padroni. Dovremmo fare una seria riflessione su dove stiamo andando a finire e cosa stiamo lasciando in eredità alle future generazioni”.