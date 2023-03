Tornano le domeniche di sole sul Litorale Romano, boom di persone sulle spiagge. E’ una festa sulle spiagge del territorio di Roma e la sua provincia, con le persone che si sono sistemate in riva al mare per godere dei primi soli domenicali. Non solo i ristoranti presi d’assalto tra i territori di Santa Marinella e Nettuno, ma anche persone che, accompagnati dai propri bambini, hanno approfittato della bella giornata per fare un picnic sulla spiaggia.

Tornano le belle giornate sul Litorale Romano

Ci siamo lasciati la pioggia alle spalle? Non si sa. Però le persone oggi erano al mare, come peraltro non succedeva da mese. Nessuno ha osato il bagno, ma tanti hanno messo in mostra la “mezze maniche” verso l’ora di pranzo, oltre a farsi immortalare con la ciotola di pasta seduto sulla sabbia, godendosi la splendida giornata di oggi. Dal centro di Roma, sono migliaia le persone che hanno preso d’assalto il litorale.

E’ bastato il primo sole del 2023, che ci ricorda come l’inverno stia finendo, la primavera alle porte e il bel tempo che torna a baciare le bellissime località balneari di Roma. Qualcuno approfitta di passare qualche ora con gli amici in spiaggi, altri, più eroici, rimangono a torso nudo per provare a prendere la prima abbronzatura della stagione. Come ogni anno, è assalto delle mete balneari del Litorale Romano: pieni i ristoranti nelle zone di Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Ladispoli, Santa Severa, Santa Marinella, Torvajanica e Anzio.

Le persone, come nelle migliori domeniche di primavera, vengono con l’occorrente per passare una giornata in spiaggia. Ricompaiono, quasi a sorpresa, i primi ombrelloni sugli arenili delle località balneari. Stessa cosa per le sedioline, con le persone che si fanno vedere seduti in compagnia a prendere il sole e soprattutto scambiare due chiacchiere con il proprio gruppo di amici.