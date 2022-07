Torre Angela: cuoco ‘pusher’ nel locale, scatta la chiusura per 30 giorni

Essere il cuoco forse non gli bastava. Da qui, quindi, l’idea di ‘arrotondare‘ e non facendo gli straordinari. Ma spacciando droga proprio all’interno del locale, che ora è stato chiuso per ben 30 giorni. Siamo a Roma, nella zona di Torre Angela: è qui che il Commissariato Romanina ha notificato al responsabile di un esercizio commerciale la sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. con conseguente chiusura dell’attività. Per 30 giorni.

Perché è stato chiuso il locale a Torre Angela

Prima i controlli portati avanti dagli agenti di Polizia, poi l’arresto. I poliziotti, infatti, hanno arrestato il cuoco del locale per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre il fratello del titolare, che si era presentato come responsabile dell’attività, è stato indagato in stato di libertà per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e violazione della legge sugli stupefacenti.

Da qui, quindi, il provvedimento, che è adottato dal Questore di Roma, sulla base dell’ istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa. Il locale ‘stupefacente’ dovrà tenere le saracinesche abbassate per 30 giorni.