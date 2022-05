Torturano e minacciano il figlio gay per fargli cambiare idea: l’incubo durato due anni

Latina. Avevano scoperto l’omosessualità del figlio 15enne e per questo lo avevano continuamente maltrattato, quasi come per punirlo. Due genitori del posto, di origine romena, rispettivamente 49 e 43 anni, che hanno inflitto minacce e pressioni nei confronti del ragazzo a causa del suo orientamento sessuale non accettato dalla loro mentalità retrograda, coatta e violenta.

Torture al figlio perché omosessuale

L’udienza è fissata per il prossimo 7 settembre, dal giudice Giorgia Castriota: la coppia è al momento irreperibile e, nel corso della prossima udienza, il magistrato deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio, a seguito degli accertamenti condotti dal pubblico ministero Antonio Sgarrella che aveva esercitato l’azione penale.

Il racconto dell’accusa

Quando gli episodi denunciati dal ragazzo sono andati in scena, lui, la vittima, aveva soltanto 15 anni, e un enorme peso sulla coscienza. Nella denuncia ha parlato di maltrattamenti di natura psicologica nel lasso di ben due anni, tra il 2017 e il 2019.

Secondo l’accusa, riportata anche dal quotidiano online LatinaOggi, alla notizia dell’orientamento sessuale del ragazzo, la reazione dei genitori sarebbe stata tanto violenta quanto improvvisa: hanno fatto di tutto per far cambiare ”idea” al figlio, arrivando ad accompagnarlo anche in un luogo di culto.

Minacce, pugni e intimidazioni

In altre circostanze, invece, il padre lo avrebbe colpito con due pugni, mentre la madre continuava a vessarlo con una cintura su tutto il corpo. ”I genitori venuti a conoscenza dell’omosessualità del proprio figlio e non tollerandola lo hanno indotto a desistere dal suo orientamento sessuale e al suo rifiuto anche in altre occasioni, lo hanno percosso.

”Con una pluralità di azioni vessatorie, morali e fisiche hanno maltrattato il figlio”. Così ha scritto il pubblico ministero nel capo di imputazione.