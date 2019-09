Torvaianica, al via il restyling del lungomare: dalla Regione in arrivo 711 mila euro

La Regione Lazio ha stanziato 711 mila euro per il rifacimento del lungomare di Torvaianica, sul lungomare sud. Un’opera di recupero dal degrado e di potenziamento di percorsi accessibili, un vero passo in avanti per una zona della città fino ad oggi oggetto di scarsa attenzione.

C’è di più: la Regione ha fissato tempi certi per l’avvio dei lavori, imponendo al Comune un tempo massimo di 5 mesi per l’avvio dei lavori.

A darne notizia il consigliere comunale Stefano Mengozzi.

Nel dettaglio, oggi la direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, area “Economia del Mare” ha approvato il finanziamento per l’esecuzione della realizzazione di marciapiedi su lungomare delle Meduse nel tratto compreso tra via Vienna e via Atene, oltre che della realizzazione dei parcheggi di scambio con posti dedicati ai disabili, alle donne incinte e alla sosta di mezzi di emergenza. Ci sarà inoltre la realizzazione di un percorso pedonale per non vedenti, l’installazione di nuovi lampioni a led, la rete di raccolta delle acque meteoriche e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, verticale e integrativa. L’intero progetto ha un costo superiore ai 711 mila euro: il contributo previsto da parte della Regione è del 79%, mentre il 21% è a carico del Comune che, come accennato in precedenza, dal momento in cui riceverà il primo acconto avrà 5 mesi di tempo per iniziare i lavori per evitare di perdere il finanziamento.