Torvaianica, furiosa lite in piazza: uomo aggredito a calci e pugni

Hanno iniziato a discutere, poi dalle parole ai fatti è bastato un attimo. In due lo hanno iniziato a colpire con calci e pugni, facendolo finire a terra, sotto gli occhi esterrefatti dei passanti. È successo nella mattinata di oggi, 1° agosto a Torvaianica, in pieno centro, sul marciapiede all’incrocio tra viale Danimarca e piazza Ungheria.

La lite iniziata il giorno prima

Dal racconto dei testimoni, sembrerebbe che la vicenda sia iniziata ieri sera. Al centro della discussione una donna, moglie di uno dei tre protagonisti della rissa di oggi. Un uomo avrebbe toccato, non si sa se intenzionalmente o meno, il lato b della signora e questa si sarebbe risentita, andandolo a dire al marito, che avrebbe iniziato a discutere con l’uomo. La vicenda sembrava quindi chiarita nella stessa serata.

Ma stamattina i due si sono rivisti, alla presenza di una terza persona. I tre hanno iniziato a litigare, non si sa se per lo stesso fatto di ieri o se per nuove questioni. I toni si sono alzati quasi subito e ben presto due di loro si sono avventati contro il terzo con violenti calci e pugni, fino a farlo sanguinare. Ma la cosa assurda è che l’uomo picchiato sembrerebbe non essere la stessa persona che ieri avrebbe toccato la donna, ma una persona che non c’era nulla con l’accaduto. E che si sia trovato in mezzo per puro caso.

I testimoni

In tanti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torvaianica e gli agenti della polizia locale di Pomezia, oltre a un’ambulanza del 118. Ma, quando sono arrivati i militari e, subito dopo, i caschi bianchi, l’uomo ferito si era già rialzato e allontanato dal luogo in cui era avvenuta la rissa. I carabinieri hanno infatti trovato sul posto solo due uomini, un italiano e uno straniero, intenti a discutere animatamente, ma nessuna persona che ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari a causa delle botte ricevute. Eppure l’aggressione è stata vista da diverse persone, che hanno riferito tutti la stessa versione.