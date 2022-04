Torvaianica, il gatto resta intrappolato sull’albero, il suo ‘soccorritore’ pure: salvati dai vigili del fuoco

Pomeriggio movimentato a Torvaianica ieri, 21 aprile, dove un gattino si è arrampicato su albero e non più riuscito a scendere. E’ successo in viale Spagna, in pieno centro. Il micino ha tenuto parecchie persone con il fiato sospeso: il suo miagolio disperato ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti. Le persone hanno quindi inizialmente provato a farlo scendere chiamandolo, senza riuscirci.

Ragazzo sull’albero

Anzi, il gatto, terrorizzato, è salito ancora di più. Dopo un paio d’ore un ragazzo ha tentato l’impresa: si è arrampicato sull’albero per cercare di prendere il gatto. Ma il tentativo è andato a vuoto. Il giovane è rimasto in precario equilibrio su tronco dell’albero, non riuscendo però nel suo intento salvifico. Sono poi continuati i tentativi, coordinati dalla donna che per prima aveva visto il micio e che per 4 ore è rimasta sul posto. Così come è rimasto – suo malgrado – il ragazzo salito per salvare il gatto, che non è più riuscito a scendere dall’albero.

Il doppio salvataggio

Alla fine, dopo diverse chiamate, una volta individuati i proprietari del gatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Che con loro sorpresa, quando sono arrivati hanno trovato sull’albero non solo il gatto, ma anche il ragazzo che voleva salvarlo. Quindi hanno dovuto aiutare entrambi. Il doppio salvataggio si è comunque concluso nel migliore dei modi.

I pompieri hanno messo in sicurezza il micino, ormai esausto come le persone che da ore tentavano di salvarlo. Grazie alla scala di servizio, i vigili del fuoco sono saliti sull’albero e lo hanno preso, per poi riconsegnarlo ai proprietari, per la soddisfazione di tutti i residenti della zona, che nel frattempo si erano appassionati alla vicenda. E hanno ovviamente fatto scendere il ragazzo che coraggiosamente si era offerto di salvare il gatto.

(Foto di Grazia Scotti)