Torvaianica, la curva è troppo stretta: camion schiaccia un’auto, due feriti. Strada chiusa

Brutto incidente nella mattinata di oggi, 28 giugno, a Torvaianica. Un’auto e un camion, un furgone utilizzato per il trasporto dei mobili, si sono scontrati nella curva all’incrocio tra via Zara e via San Francisco.

In quel punto la strada è molto stretta. Il furgone evidentemente aveva bisogno di spazio ed ha preso in pieno l’auto, una Lancia, che era nella sua carreggiata, proveniente dal lungomare delle Sirene.

Auto sotto al furgone: ferita coppia di coniugi

Il furgone proveniva da via Zara stava affrontando la curva, mentre l’auto stava per immettersi. L’auto si è trovata schiacciata dal furgone. A bordo della Lancia si trovavano una coppia di coniugi, diretti al mercato settimanale. Entrambi hanno sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto, riportando contusioni.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale con una prima pattuglia per il soccorso alle persone coinvolte. L’ambulanza, al momento in cui scriviamo, non è ancora arrivata.

Strada chiusa

Successivamente sono arrivate altre pattuglie della polizia locale, che hanno chiuso la strada al transito, in quanto bloccata dai mezzi coinvolti dall’incidente. Per chi viene dal centro di Torvaianica l’uscita è obbligata su via dei Romagnoli o su via Sebastopoli, mentre per chi arriva dal Lungomare non si può svoltare su via S. Francisco.