Torvaianica, bus con 90 studenti va a fuoco: completamente distrutto dalle fiamme (FOTO)

Momenti di paura questa mattina a Torvaianica, dove un bus delle autolinee Troiani ha preso fuoco a Torvaianica, in via Danimarca, all’altezza del civico 165, di fronte alla zona di Martin Pescatore. Il bus, partito da Torvaianica viaggiava in direzione Pomezia ed era pieno di studenti minorenni che si stavano recando a scuola quando ad un tratto ha iniziato ad avere problemi.

Autista “eroe”

L’autista, fortunatamente, si è accorto che dal motore stavano uscendo delle fiamme. Prontamente ha fatto scendere tutti i ragazzi, mettendoli in salvo. Si trattava di 90 studenti minorenni. L’autista, con prontezza d’animo, dopo averli fatti scendere dal bus li ha messi in sicurezza facendoli posizionare in fila indiana, per evitare che venissero travolti dalle auto e per scongiurare che venissero coinvolti dall’incendio.

Nel giro di pochi minuti l’incendio di è propagato su tutto il mezzo. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Strada chiusa

Il bus è andato completamente distrutto. La viabilità locale è stata interdetta. La strada è stata bloccata dai caschi bianchi per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza degli studenti, che hanno atteso l’arrivo di altri mezzi. Al momento la strada è ancora chiusa nel tratto interessato. Il traffico viene deviato nella strada interna al quartiere di Martin Pescatore, con chiusura a partire dal Borgo di Santa Rita e uscita all’altezza di Torvaianica centro per chi viene da Pomezia e dall’altezza delle giostre per chi arriva dal centro della località balneare.