Traffico da incubo sulla Pontina, file chilometriche uscendo dall’Eur verso Latina

Torniamo a parlare dei viaggi sulla Pontina da incubo, dove un incidente ha creato nuove congestioni del traffico in direzione di Latina. Una situazione che è andata ad aggravare la già precaria viabilità sulla strada che collega la città di Roma al capoluogo pontino. Le lunghe file si sarebbero create subito dopo l’uscita dal quartiere Eur, dove in zona Spinaceto si sarebbero tamponati due veicoli.

Il tamponamento sulla Pontina all’altezza di Spinaceto

Meno di un’ora fa, due grossi furgoni si sarebbero tamponati mentre procedevano in direzione di Latina. È plausibile che, tale incidente, sia avvenuto per una distrazione in prossimità dell’uscita con i quartieri Tor de’ Cenci e Spinaceto. Come plausibile in queste situazioni, lo scontro, seppur leggero, tra i due veicoli ha comportato un forte inasprimento delle congestioni del traffico in uscita da Roma.

Le file sulla via Pontina

All’interno della via Pontina, lo congestioni del traffico oggi sono chilometriche. Uscendo dal Grande Raccordo Anulare, la fila di auto attraversa i quartieri di Valleranello, l’Eur, Spinaceto, giungendo fino alle porte di Tor De’ Cenci. Viabilità semi-bloccata soprattutto tra la zona dell’Eur e Tor De’ Cenci, dove le automobili scorrono a fatica in direzione del capoluogo pontini.

Rimanendo sempre nel IX Municipio di Roma Capitale, difficoltà nell’attraversamento della strada alle porte di Castel di Decima, dove anche qui troviamo un inasprimento delle congestioni del traffico in direzione di Latina.

Congestioni del traffico anche sul Grande Raccordo Anulare

La fila tra l’Eur e il territorio di Tor De’ Cenci, hanno provocato conseguenze anche sulla viabilità del Grande Raccordo Anulare. In una zona già sensibile alle congestioni del traffico nelle ore di punta, anche l’uscita della Pontina sul GRA vede le macchine circolare a “passo d’uomo”. Le file, però, hanno raggiunto lunghezze anomale: gli incolonnamenti, in direzione Appia, si registrano già dall’altezza del quartiere Torrino.

Foto: R.A.S.