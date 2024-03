Traffico illecito di capitali: sequestrati 17 milioni all’Aeroporto di Fiumicino

Sgominato vasto giro legato al traffico illecito di capitali all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 17 milioni nel 2023.

Sono 17 milioni i soldi provenienti dal traffico illecito di capitali e sequestrato nella città di Roma. Il dato, che stima i numeri del 2023, è stato registrato dall’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Denaro che, gestito dalle realtà criminali estere, cercavano di portare capitali in Italia, nascondendo quei soldi in maniera bizzarra per ingannare i controlli: dentro le confezioni degli alimenti, nei contenitori dei saponi o addirittura inseriti nei meccanismi di particolari elettrodomestici.

L’indagine sul traffico illecito di capitali

I dati riguardo ai sequestri effettuati all’Aeroporto di Fiumicino, preoccupano e non poco le autorità. Infatti, paragonati ai sequestri effettuati nel 2022, le cifre sono notevolmente aumentate. Le tecniche per occultare capitali, secondo le autorità, seguono principalmente gli schemi legati all’evasione fiscale e il conseguente riciclaggio del denaro sporco.

Le metodologie per nascondere il denaro

Chi ha effettuato traffico illecito di capitali, lo scorso anno ha inventato metodi molto variegati per occultare i soldi. Come rinvenuto dalle autorità, i soldi venivano nascosti nei punti più impensabili. Come scrive Il Messaggero, è stato rinvenuto denaro all’interno della scatole di caffè, con queste che erano accuratamente sigillate e vedevano sopra dei bollini di qualità.

Denaro è stato rinvenuto anche in prodotti come i detersivi della casa, con i soldi nascosti dentro i fustini. Qualcun altro si era avventurato oltre con gli stratagemmi, arrivando a nascondere diversi bigliettoni da 500 euro all’interno della carta igienica. In alcuni casi, qualcuno aveva provato anche a strumentalizzare gli elettrodomestici per la causa: smontati televisori o smartphone, all’interno venivano nascoste delle banconote per aggirare i controlli aeroportuali e portare quei capitali all’interno del nostro Paese.