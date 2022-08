Traffico in tilt in via Merulana: “È caduto un grosso albero, abbiamo avuto paura”(FOTO)

Tutto è successo poco fa a Roma, prima dell’incrocio con via Labicana e viale Manzoni, esattamente in via Merulana. All’improvviso un grosso albero, probabilmente un platano, è caduto ostruendo completamente la strada e andando ad “appoggiare” le sue foglie contro gli edifici lì intorno.

Strada bloccata

Attualmente la strada è ancora bloccata e i conducenti sono costretti a fare un’inversione a “u”. Sul posto sono presenti i vigili che cercano di gestire il traffico fin quando il grosso albero non sarà portato via. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito ma in tanti “se la sono vista brutta”.