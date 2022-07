Tragedia a Cisterna: 36enne torna dalla festa patronale, si chiude in bagno e si impicca

Tragedia a Cisterna, dove un ragazzo di 36 anni si è suicidato nella notte tra giovedì e venerdì. La scoperta è stata fatta dai parenti che, non riuscendo ad avere risposta alle chiamate, si sono allarmati.

Il gesto dopo la serata con gli amici alla festa del paese

L’uomo, separato e con una bambina piccola, la sera precedente era andato alla festa patronale e nulla faceva pensare che stesse premeditando un gesto simile.

Dal momento che il 36enne non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi e non si era recato al lavoro, i parenti preoccupati sono andati sotto casa, ma il giovane non ha risposto neanche al citofono. Sono quindi stati chiamati i vigili del fuoco, pensando che il 36enne potesse aver avuto un malore.

La triste scoperta

Ma, una volta aperta la porta di casa, il personale dei vigili del fuoco, arrivato sul posto con diverse squadre ha trovato il corpo del ragazzo ormai senza vita. E’ quindi stata allertata la polizia. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cisterna e gli uomini della scientifica. I poliziotti hanno effettuato gli accertamenti di rito.

Una volta appurato che si trattava di un suicidio, la salma è stata riconsegnata alla famiglia per poter officiare i funerali.

Lo sconcerto di amici e parenti

Il giovane, che viveva in centro a Cisterna di Latina, è molto conosciuto e apprezzato. In tantissimi, venuti a sapere dell’accaduto, sono rimasti sconvolti. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sulla bacheca del ragazzo, da parte di amici e parenti. La redazione si stringe al dolore della famiglia.