Tragedia a Ostia, 35enne annega mentre fa il bagno a Capocotta

Tragedia a Ostia, davanti alla spiaggia di Capocotta. Un ragazzo di 35 anni è morto dopo essere entrato in acqua. Restano ancora da stabilire le cause del decesso. çìipotesi al momento più probabile è quella di un malore. Il giovane è andato al largo, ma non è più riuscito a tornare a riva. Inutili i tentativi di soccorso: il 35enne è annegato ed è morto poco dopo. E’ successo lunedì 7 agosto 2023.

Dramma a Capocotta: 35enne muore annegato

Dramma a Ostia, all’altezza del chiosco Mediterranea di Capocotta. Un ragazzo di 35 anni è morto annegato poco dopo essere entrato in acqua. Il giovane molto probabilmente ha avuto un malore. Inutili i soccorsi: i bagnanti, dopo aver notato il malessere del 35enne, lo hanno subito portato a riva e hanno provato in tutti i modi a rianimarlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto poco dopo. Anche i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di salvare il ragazzo tramite il procedimento del massaggio cardiaco, ma anche in questo caso ogni tentativo è risultato vano.

Da stabilire le cause del decesso

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto della delegazione di Ostia. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del decesso. Dalle prime informazioni, a Ostia il mare era mosso e mostrava condizioni di risacca da vento di maestrale. Una situazione che però non sembra possa aver influito sulla morte del ragazzo. Più probabile l’ipotesi di un improvviso malore in acqua. Esclusa al momento l’ipotesi del gesto volontario. E’ stato avviato il pm di turno per l’autorizzazione della consegna della salma ai familiari.

Il precedente: morto un 30enne dopo aver fatto il bagno al lago di Bracciano

Sempre ieri, lunedì 7 agosto 2023, un altro dramma ha segnato l’estate sul litorale romano. Un ragazzo di soli 30 anni è morto dopo aver fatto il bagno nel lago di Bracciano. Il giovane, di origini cinesi ma residente da anni a Roma, è entrato nel lago davanti allo stabilimento balneare Skipper a Trevignano Romano. Gli altri bagnanti lo hanno visto in difficoltà e sono subito accorsi per tirarlo fuori dall’acqua. Soccorso dal 118, è morto in ospedale

FOTO DI ALESSANDRO ROCCA