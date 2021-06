Tragedia a Pomezia, Roberto muore pochi giorni prima del suo compleanno

Si chiamava Roberto Grossi, l’uomo che oggi – intorno alle 13 – ha perso tragicamente la vita sul lavoro, a Pomezia. Il titolare della ditta individuale era originario di Marino, ai Castelli Romani, e ora tutta la comunità si stringe al dolore della famiglia. Roberto, che tra due settimane avrebbe compiuto 49 anni, lascia la moglie, due figli e una nipotina nata da poco.

Tragedia sul lavoro a Pomezia: morto 49enne

Da una prima ricostruzione Roberto Grossi, titolare della ditta edile con sede a Due Santi – Capannuccia, a Marino, era salito sul tetto di un cannone di via Tito Speri a Pomezia, chiamato dai proprietari che volevano ristrutturare. L’uomo doveva fare dei controlli, ma ad un tratto il tetto, di “ondulina” ha ceduto all’improvviso, facendolo precipitare per circa 10 metri, facendolo finire nel magazzino di un deposito che il committente dei lavori aveva affittato ad alcuni cittadini di nazionalità cinese. L’area è al momento sotto sequestro da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, che sono al lavoro per accertare se erano stati adottati i protocolli di sicurezza all’interno dell’azienda. Roberto Grossi lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio della comunità

Solidarietà, condoglianze e vicinanza stanno arrivando dall’amministrazione comunale di Marino e da tutte le forze politiche, sia di centro-sinistra che di centro-destra, dove Roberto viene ricordato come un uomo intraprendente, dinamico, forte. Un uomo impegnato – oltre che in politica come coordinatore locale di Cambiamo – anche come presidente della squadra di calcio Cava dei Selci, dove aveva contribuito a far sistemare il campo sportivo e a dare la possibilità a molti ragazzi di giocare a calcio. Tutta la comunità marinese si è unita attorno alla famiglia di Roberto Grossi, che era diventato nonno da poco e che lascia la moglie, nipote del sindaco storico di Marino, Mario Di Falco, degli anni 70-80, e due figli, un maschio e una femmina, di circa 20-25 anni.

