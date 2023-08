Tragedia a Prati, infarto nel centro massaggi: 66enne muore mentre sale sul lettino

Tragedia in un centro massaggi del quartiere Prati, a Roma. Un uomo di mezza età è morto, nella giornata di ieri, all’interno del locale adibito al benessere. A far spegnere il cliente, secondo i primi rilevamenti delle forze dell’ordine, un infarto improvviso prima di iniziare un massaggio. Inutile la chiamata ai soccorsi da parte delle massaggiatrici, con il signore che era già deceduto all’arrivo dei paramedici del 118.

La tragedia al centro massaggi di Prati

L’uomo si era presentato al centro massaggi di Roma, situato via Cunfida (una parallela di via Trionfale). L’uomo, che si era presentato in un locale gestito da ragazze cinesi e giapponesi, si era prenotato per un massaggio tantrico con una ragazza. Momento di relax che però non si paleserà mai, considerato come un probabile infarto ha stroncato il cliente poco prima di salire sul lettino.

I vani soccorsi al cliente

Secondo le ricostruzioni delle ragazze asiatiche, presenti nel negozio al momento del decesso, l’uomo avrebbe cominciato ad avvertire problemi mentre si stava spogliando. Il clienti, che si è scoperto avere 66 anni al momento del decesso, sarebbe stramazzato al suolo nel momento in cui stava per salire al suolo. Tutto ciò tra lo spavento delle donne presenti nel centro massaggi, che hanno provato inutilmente a soccorrerlo e chiamare aiuto.

Le ipotesi sulla morte

Quello che doveva rivelarsi come un’ora di relax, magari staccando dall’annosa settimana lavorativa, si è rivelata un fatale incidente per il cliente di via Cunfida. Secondo i sanitari, la persona avrebbe subito un arresto cardiaco nel momento in cui stava per iniziare il proprio massaggio. Al momento dell’arrivo dei soccorsi all’interno del locale, situato sulla strada e conosciuto da tante persone del quartiere, l’uomo era già morto da diversi minuti. Per i paramedici, infatti, sono stati inutili i tentativi di rianimazione per provare a far sopravvivere il cliente.