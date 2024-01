Tragedia a Roma, chi era Valerio Lauroni: il 43enne morto per salvare un rider

Muore a 43 anni Valerio Lauroni, tappezziere stimato e apprezzato a San Lorenzo. È rimasto vittima di un tragico incidente la notte del 23 gennaio in via Prenestina, mentre cercava di evitare con la moto un rider che gli è venuto addosso.

Si trovava a bordo della sua moto Valerio Lauroni, 43enne romano deceduto la notte del 23 gennaio su via Prenestina, nella periferia Est di Roma. Un brusco incidente, risultato fatale, lo ha strappato dalla fidanzata, amici e parenti. Il motociclista ha tentato di schivare un rider che gli stava venendo addosso, ma per sterzare ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un’automobile in sosta. L’impatto è stato fatale e per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Lauroni era un artigiano molto apprezzato a San Lorenzo, dove prima della pandemia aveva aperto il laboratorio VL Design in via dei Marsi. Qui il 43enne si dedicava ogni giorno a lavori di alto artigianato, tappezzeria e restyling artistici che avevano contributo, per l’alta qualità delle tecniche e dei materiali, a rendere il laboratorio molto conosciuto in zona, così come lo stesso Lauroni.

Proprio per questo motivo, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per tante persone che lo conoscevano. “Valerio era un giovane serio e sempre disponibile aveva aperto il suo laboratorio a San Lorenzo prima del Covid e metteva tutta la sua passione in questo lavoro. È una tragedia”, scrive Miguel G. su Facebook, commentando l’accaduto. Stando a quanto ricostruito, Lauroni la sera del 23 gennaio si trovava a bordo della sua Yamaha quando su via Prenestina, all’altezza del deposito Atac, avrebbe incrociato un rider nel senso opposto. Per scansarlo avrebbe sterzato con lo scooter, ma la manovra non gli ha impedito comunque di scivolare e finire addosso a un’auto in sosta. Per il 43enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.