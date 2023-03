Tragedia a Roma, clochard trovato morto in una baracca: aveva 50 anni

È stato ritrovato senza vita, ieri sera intorno alle 21, un clochard di 50 anni. La tragedia a Roma, in via Michelangelo Tilli, nella riserva naturale dell’Aniene. Prima la disperata telefonata di un amico, anche lui senza fissa dimora, poi la tragica scoperta e i tentativi vani di rianimazione: l’uomo, che soffriva di patologie epatiche, era già morto. E il suo cuore aveva messo di battere.

Clochard morto nella riserva dell’Aniene

A chiamare i Carabinieri, che sono poi intervenuti sul posto, un amico del senza fissa dimora. I due vivevano lì, in quell’area, in una baracca. E ieri sera il clochard di 50 anni forse è stato stroncato da un malore, che non gli ha lasciato scampo. Sul suo corpo, infatti, non sono stati trovati segni di violenza, quindi l’ipotesi più plausibile è che sia stata una morte naturale, la sua.

La salma è stata trasferita nell’obitorio del Policlinico Umberto I e forse ora l’esame necroscopico aiuterà a fare chiarezza sulle cause del decesso. Forse dovuto a un malore improvviso.

Senzatetto trovato morto pochi giorni fa a Roma, nel quartiere Prati

Solo pochi giorni fa un altro clochard è stato trovato senza vita a Roma, nel quartiere Prati. Il suo corpo era lì, a terra, abbandonato in mezzo ai secchioni di via Ottaviano. Forse, però, l’uomo è stato massacrato di botte: sono state trovate tracce di sangue nei pressi della panchina, che aveva trasformato nel suo ‘letto’, e anche davanti ai secchioni, dove è stato rinvenuto il cadavere. A segnalare il corpo altri tre senza fissa dimora, che stavano rovistando nei cassonetti. Quando il personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto per il clochard, però, non c’era già nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.