Tragedia a Roma, morto centauro 37enne in un incidente stradale

Gravissimo incidente stradale a Roma: perde la vita un motociclista 37enne sulla Tangenziale all’altezza di Corso Francia

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Roma, all’altezza dello svincolo di Corso Francia in direzione San Giovanni. Un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

L’incidente mortale a Roma dov’è morto il motociclista

Come spiega Il Messaggero, l’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico. La Galleria Giovanni XXIII è stata chiusa in direzione San Giovanni, così come via del Foro Italico. Diverse pattuglie della polizia locale sono intervenute per gestire la viabilità e agevolare il deflusso del traffico, ma i disagi sono stati inevitabili.

Le indagini sulla drammatica vicenda

Al momento la moto risulta essere l’unico mezzo coinvolto nell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.