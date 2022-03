Tragedia a Roma: si sente male in auto, si accascia e muore

Un’auto che sembrava essere in panne e gli agenti della Polizia Locale, che erano lì di passaggio, convinti che servisse una “mano” al conducente. Lui che sembrava avere un problema con il motore. E invece (e purtroppo) nessun guasto alla vettura perché era proprio l’automobilista ad avere bisogno di aiuto.

Ha un malore in via Isacco Newton

Gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Marconi ieri mattina, intorno alle 10.55, hanno notato, mentre erano di pattuglia, un’auto accostata in viale Isacco Newton, in zona Portuense, poco prima della rampa che porta alla Roma-Fiumicino. Convinti che l’automobilista avesse bisogno di un aiuto, si sono avvicinati. Ma è lì che, purtroppo, hanno fatto la terribile scoperta. Nessuna avaria, nessuna vettura in panne. Il conducente stava avendo un malore e per quello si era immediatamente fermato.

I soccorsi e la morte

Così i caschi bianchi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma mentre stavano aspettando l’ambulanza l’uomo di 61 anni non ce l’ha fatta. E’ morto lì, nella sua auto. Ancora sotto choc i passanti e gli automobilisti che hanno assistito alla scena e i residenti che, con un tam tam sui social, hanno chiesto a più riprese cosa fosse successo. Chi pensava a un investimento, chi a un terribile incidente. In realtà, quell’uomo aveva solo accostato perché stava avendo un malore, che purtroppo gli è stato fatale.