Tragedia a Sabaudia, si sporge dal balcone e cade nel vuoto: gravissimo bambino

Tragedia nel territorio di Sabaudia, dove questa mattina un bambino sarebbe caduto dal balcone. I fatti legati all’incidente domestico devono essere ancora chiariti, ma resta plausibile come il piccolo, di 2 anni, si sia sporto eccessivamente dalla ringhiera e sia finito nel vuoto. I soccorsi arrivati sul posto, attivati dalla madre, hanno portato il bambino in condizioni critiche presso l’ospedale Bambino Gesù con l’intervento dell’eliambulanza.

Bambino cade nel vuoto a Sabaudia

Forse voleva semplicemente giocare, sporgendosi eccessivamente e mettendo in piedi un domino che potrebbe costargli la vita. Sono al vaglio tutte le ipotesi sulla vicenda avvenuta questa mattina, quando un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa sua. Subito sono stati attivati i soccorsi, che hanno trovato il bambino adagiato all’asfalto. Seppur cosciente all’arrivo dei sanitari, si temono molteplici fratture craniche riportate nella caduta. Secondo i primi accertamenti, il bimbo sarebbe volato nel vuoto per almeno alcuni metri d’altezza.

La vicenda

L’episodio drammatico si sarebbe svolto questa mattina nel Comune di Sabaudia, quando il piccolo sarebbe precipitato da un balcone delle palazzine su via dei Guitti. Sulla vicenda, per ricostruire le esatte dinamiche della caduta, sarà necessaria la testimonianza della mamma. La donna, infatti, al momento dell’incidente era in casa, condizione che l’ha messa subito in condizione di chiamare i soccorsi dopo lo spaventoso incidente. Al momento della caduta, la mamma potrebbe essere stata allertata dalle urla di dolore provenienti dal piccolo. Una condizione plausibile, considerato come il ragazzino, oltre che gravemente ferito, è stato rinvenuto in condizione di grave shock dopo il volo al suolo.

Le condizioni di salute

Bisognerà aspettare le prossime ore per comprende se, il bambino di Sabaudia, sia in pericolo di vita o meno. Per ora, i medici hanno richiesto il ricovero presso il Bambino Gesù di Roma, sospettando molteplici fratture alle ossa del cranio.