Tragedia al casello, chi c’era alla guida dell’auto killer

Un uomo di 61anni sarebbe stato il responsabile della tragedia avvenuta nella giornata di ieri.

Non è stato in grado di frenare il conducente che ieri, 2 giugno, alla guida della sua vettura si è schiantato ad alta velocità contro un casello sulla A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Il bilancio è tragico, si parla di tre morti e sette feriti secondo le ultime ricostruzioni delle autorità. L’intervento però è ancora in corso e i vigili del fuoco sono sul posto mentre si cerca di estrarre i corpi dalle lamiere delle auto coinvolte nello schianto. In primis quelli dei due soggetti che avrebbero provocato l’incidente.

Incidente a Rosignano: chi era alla guida

Sembra che sia sopraggiunto un malore improvviso per il conducente dell’auto che ieri avrebbe provocato un tamponamento a catena al casello sulla A12, tra Rosignano Marittimo e Rosignano Barriera in direzione Roma, intorno alle ore 13. Alla guida della Honda c’era un 61enne di origine tedesca, Robert Friendrich Fendt, colto da un malore, accanto a lui invece la moglie di 68 anni, Cornelia Maria Schubert. I due, originari di Augusta, sarebbero morti sul colpo.

Fendt non sarebbe riuscito a frenare e l’auto si sarebbe così schiantata ad alta velocità contro una Fiat 500 ferma al casello, provocando un incidente a catena che è costato anche ad altre 10 persone nell’area di sosta. Le salme dei coniugi di Augusta e quelle delle persone morte sul colpo sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate all’obitorio di Rosignano, ora sono disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al primo impatto è seguita una vera e propria carambola in cui sono rimaste coinvolte altre tre auto, una Hyundai Tucson con targa lituana, una Tiguan con targa austriaca e una Ford Cmax svizzera, mentre la cabina del casello che è stata completamente divelta. Tra i sei feriti, tutti in modo lieve, al momento risultano una donna di 29 anni, una di 63, due fratellini di uno e sei anni e la madre di 35, che sono stati accompagnati all’ospedale di Livorno. Anche il casellante sarebbe rimasto ferito durante l’incidente, si tratta di un 44enne di Cecina.

Morto anche un 21enne fiorentino

Tra le persone vittime dell’incidente per esempio ci sarebbe un 21enne fiorentino, fermo anche lui al casello, Marco Acciai. Accanto a lui una ragazza, anch’essa rimasta ferita. Intanto, è stato riaperto ieri sera il tratto interessato dall’incidente, favorendo il ripristino della viabilità mentre sono in corso ancora le verifiche del caso.