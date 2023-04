Tragedia al Gianicolo: guida turistica precipita davanti ai suoi studenti, è grave

Si è appoggiata a un traliccio per mostrare meglio le meraviglie di Roma, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto. Un volo di circa 6 metri metri, che solo per un miracolo non si è concluso nella maniera peggiore.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi al Gianicolo, in piazzale Giuseppe Garibaldi, intorno alle ore 12:10. La donna, una guida turistica che in quel momento era impegnata ad accompagnare una scolaresca per una visita della città e dei suoi monumenti, voleva poggiarsi, ma evidentemente ha mancato il punto ed è scivolata, precipitando per diversi metri.

I soccorsi

Sul posto, chiamati dagli stessi studenti impauriti, sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato Trastevere. La donna è stata trovata cosciente, anche se dolorante e in serie condizioni. È stata quindi portata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo in codice rosso, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.