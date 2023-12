Tragedia alle porte di Frosinone: anziana ha un malore e provoca un incidente. Morta la 73enne di Ceccano

Tragico incidente nel Comune di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone: morta una donna anziana residente a Ceccano.

Una pensionata di 73 anni residente a Ceccano, in provincia di Frosinone, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto ai confini con il Comune di Giuliano di Roma. La donna, che si trovava a bordo della sua Toyota Yaris, è rimasta coinvolta in uno scontro con un’altra auto guidata da un uomo, il quale, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite nell’impatto.

Incidente alle porte di Frosinone: morta una cittadina di Ceccano

L’incidente, come racconta Il Messaggero, si è verificato lungo il tratto industriale di via Armando Vona. Secondo le prime informazioni, sembra che un improvviso malore, probabilmente un infarto, abbia colpito la pensionata durante poco prima della collisione tra le due autovetture. La situazione è diventata critica mentre la vittima veniva trasferita in ambulanza all’Ospedale Spaziani di Frosinone, considerato come la donna sia morta durante la corsa in ambulanza.

La morte della signora dopo l’incidente in provincia di Frosinone

Nonostante i soccorsi immediati del 118, la pensionata è purtroppo deceduta durante il trasporto in ambulanza, gettando nella tristezza la comunità cittadina di Ceccano. La notizia della sua scomparsa è giunta mentre i carabinieri di Giuliano di Roma stavano ancora eseguendo i rilievi per stabilire la dinamica precisa dell’incidente e cercare di ricostruire la vicenda.

Le indagini sull’incidente a Giuliano di Roma

La signora, ben voluta nella comunità locale e conosciuta da tanti cittadini, era uscita in gravi condizioni dalla sua auto dopo lo scontro. Le forze dell’ordine, come da prassi in questi casi, stanno investigando sull’accaduto per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita. La comunità di Ceccano è ora unita nel cordoglio per la scomparsa della pensionata, mentre amici e familiari cercano di far fronte a questa dolorosa tragedia. La notizia ha lasciato un’impronta di tristezza e sgomento, evidenziando l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale e alla salute, specialmente in situazioni di emergenza come questa.