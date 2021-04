Tragedia alle porte di Roma, 42enne precipita da un palazzo: morto durante il trasporto in ospedale

Tragedia alle porte di Roma, dove nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 42 anni è precipitato da un palazzo morendo pochi minuti dopo il violento impatto.

I fatti

E’ accaduto a Sant’Angelo Romano, piccolo comune del Lazio poco distante dalla Capitale. Sul caso non è ancora stata fatta chiarezza. Non si capisce infatti se il 42enne si si gettato volontariamente per compiere un gesto estremo, oppure se sia scivolato. Ancora da chiarire anche l’esatta dinamica, ovvero da dove precisamente sia caduto l’uomo, se dal tetto del palazzo o da uno dei balconi. Purtroppo non ci sono testimoni oculari che possano ricostruire l’accaduto.

I soccorsi

L’uomo è stato trovato agonizzante in strada da alcuni passanti, che hanno sentito il tonfo per poi vedere il 42enne disteso a terra. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118 a bordo di un’eliambulanza. Purtroppo però l’uomo è morto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Romano.