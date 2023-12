Tragedia in galleria a Urbino, incidente mortale tra ambulanza e pullman: morto l’equipaggio del mezzo di soccorso

Drammatico incidente a Urbino: collisione mortale tra un’ambulanza e un pullman. Morto l’equipaggio del mezzo di soccorso.

Sono stati momenti di terrore oggi nella galleria Ca’ Giulino sulla SS73 bis, la “bretella” tra Urbino e Fermignano, a causa di un incidente drammatico tra un pullman di ragazzi in gita e un’ambulanza dell’Asur. La collisione ha provocato la morte di almeno quattro persone, tutte appartenenti all’equipaggio dell’ambulanza.

L’incidente nella galleria di Urbino

L’incidente ha avuto luogo alle ore 17:00 circa, quando il pullman, che trasportava giovani provenienti da Grottammare e in gita con la parrocchia locale, è entrato in collisione con l’ambulanza, che stava trasportando un paziente in codice rosso. L’impatto è stato così violento che l’ambulanza ha preso fuoco, generando una densa nube di fumo che ha invaso la galleria e si è propagata all’esterno.

Morto il personale e il paziente a bordo dell’ambulanza

Al momento, sembra che i giovani passeggeri del pullman siano pressoché illesi, mentre sono morte tutte le persone che viaggiavano all’interno dell’ambulanza coinvolta nell’incidente. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’incidente e sulle vittime coinvolte, in uno scenario reso ulteriormente complesso dai postumi dell’incendio.

Chiusa la strada dell’incidente

La strada è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, e le squadre di emergenza sono al lavoro per spegnere l’incendio e fornire assistenza medica ai feriti. In un momento così tragico, la comunità locale è sconvolta e in lutto per la perdita delle vite coinvolte nell’incidente. Le indagini sono in corso per stabilire le cause precise dello scontro e determinare eventuali responsabilità. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona dell’incidente e chiedono la massima collaborazione per consentire un’indagine accurata. In questo momento difficile, l’intera comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa terribile tragedia.