Tragedia in una scuola media: prof trovato morto in bagno

Si è chiuso con una tragedia l’anno scolastico in una scuola media di Milano. Choc tra studenti e corpo docenti dell’istituto scolastico Giambattista Vico quando è stato trovato il corpo senza vita di un professore 47enne.

La drammatica scoperta è stata fatta alle 11 di stamattina, venerdì 7 giugno, quando incuriositi dal fatto che il 47enne, dopo essersi allontanato, non era rientrato in classe, studenti e professori sono andati a cercarlo. Lo hanno trovato chiuso all’interno dei bagni della scuola, ma non sono riusciti a raggiungerlo. È stato presto chiaro che qualcosa non andava e pertanto sono stati subito allertati i soccorsi.

Vani i tentativi del personale sanitario di rianimare il 47enne

In breve sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungere il docente e subito è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha messo in atto tutte le manovre utili a cercare di rianimarlo. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano.

Le indagini della Polizia

Ad intervenire presso l’istituto scolastico è stata anche la Polizia che ha avviato immediatamente le indagini sul caso. A quanto sembrerebbe l’uomo, già nelle prime ore della giornata aveva dichiarato di non sentirsi bene e proprio per questo era andato in bagno. L’ipotesi più accreditata è che il 47enne sia deceduto a causa di un malore anche se proseguono le attività investigative anche attraverso l’audizione dei testimoni.