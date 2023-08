Tragedia in vacanza, malore fatale per una bimba di 19 mesi: era con la famiglia in Albania

Tragedia immane in Albania, dove in queste ore è deceduta una bambina di 19 mesi. La piccola, italiana e in vacanza con la propria famiglia, ha avuto un malore. Episodio che è stato fatale per il suo piccolo corpicino, che purtroppo ha reso inutile anche la corsa nell’ospedale albanese da parte dei genitori. Familiari che, risultati positivi al Covid-19, potrebbero aver contagiato la malattia anche alla piccolina.

Tragedia in Albania, muore una bambina italiana per malore

Si chiama S.A. ed era in vacanza coi propri genitori. Sarebbe dovuta essere una villeggiatura felice, con la piccola coccolata dalla propria mamma e il proprio papà. Destino, però, non ha voluto così. La bambina di Pesaro, il suo Comune di residenza e di nascita, non c’è l’ha fatta. Sarà tutto da chiarire il decesso, con il medico legale che al momento fa solo delle ipotesi davanti a questa tragedia.

Il malore della bambina in Albania

Tutto inizia con la positività dei genitori al Covid-19. Non è saputo se le due persone l’abbiano preso in Albania, oppure erano già positivi al momento della partenza dall’Italia. Resta che, per alcuni giorni, anche la bambina mostra di non stare bene: se sia stata una condizione dettata dal Coronavirus, ancora è presto per dirlo. I genitori provano a portarla in ospedale, soprattutto dopo il peggioramento delle condizioni della piccola. Una corsa nella struttura sanitaria albanese che si rivelerà inefficace, con la bambina che spirerà nel giro di poche ore.

Le origini albanesi della bambina

Doveva essere un viaggio per scoprire le sue origine. Forse la bimba scendeva per la prima volta in Albania, la terra dov’era nata la mamma e dove vivevano i nonni materni. Tutti l’attendevano a braccia aperte, in quella che si sarebbe dovuta rivelare una vacanza con tutta la propria famiglia al proprio fianco.