Tragedia sfiorata a Ostia, crolla un albero a piazza Agrippa

Tragedia sfiorata in queste ore a Ostia Ponente, dove un albero si sarebbe improvvisamente diviso in due e crollato in prossimità di un tavolino facente riferimento a un bar noto nella zona. Il tronco sarebbe collassato sotto il suo stesso peso, non colpendo miracolosamente nessun cliente dell’attività commerciale o pedone che, in quel preciso momento, attraversava la zona a piedi.

Crolla un albero a Ostia Ponente

L’albero è crollato all’interno di piazza Marco Vipsanio Agrippa. La pianta, un pino come tanti se ne trovano sul territorio lidense, si sarebbe diviso in due sotto il suo stesso peso, abbattendosi tra il bar della piazza e il vicino ristorante giapponese. Allibiti i cittadini che hanno visto il crollo dell’arbusto in presenza, che hanno temuto il peggio come conseguenza dell’episodio.

Torna l’allarme sulla condizione degli alberi nel territorio lidense

La situazione riaccende un disagio decennale della zona di Ostia Ponente: la mancanza di potature e manutenzione degli alberi di corso Duca di Genova. Già negli anni passati, le associazioni locali e il Comitato di Quartiere sottolinearono le condizioni gravose in cui versavano le piante lungo tutta la zona. Rami che entravano nelle finestre e nei balconi, oltre a continui crolli di rami lungo la strada. Una situazione che aveva gettato i cittadini locali nel terrore e nella paura che qualche ramo gli crollasse sulla testa.

I precedenti crolli di rami su Duca di Genova

Ma il crollo di piazza Marco Vipsanio Agrippa è un caso isolato? Assolutamente no. Si parte dalle caditoie ostruite su tutto corso Duca di Genova, complici le foglie dei molteplici alberi presenti sulla strada. Si passa poi al crollo dei rami degli stessi arbusti, caduti in tutta la loro pesantezza su via delle Sirene e in prossimità delle fermate ATAC di riferimento alla linea “01” sul tratto stradale dello stesso Duca di Genova.