Tragedia sfiorata in via Flaminia: crolla un palo del tram e travolte un’auto in sosta

‘Poteva essere una tragedia’. Residenti e commercianti non dubitano che se quel palo caduto in via Flaminia nella notte, fosse caduto nella giornata avrebbe potuto provocare conseguenze molto più serie.

Un palo dell’Atac che sostiene i fili della linea del Tram, il numero 2, nella notte tra domenica e lunedì è caduto, prendendo in pieno un’auto in sosta. È stato solo per un caso fortunato che l’incidente si è verificato quando le strade erano ancora vuote, visto che poco distante si trova anche un istituto scolastico e si potevano registrare danni assai più gravi, anche a persone.

Residenti furiosi

Sale la rabbia tra i residenti del quartiere Flaminio che lamentano una carente manutenzione e la paura che episodi come questi possano tornare a verificarsi e mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Dito puntato contro l’amministrazione comunale da parte degli utenti che hanno commentato il post pubblicato sui social da Zona Roma Nord. ‘Siamo nell’era moderna gualtierana. Una volta avrebbero gridato tutti al degrado, oggi è la normalità. Roma secondo lui è una città che si affaccia al digitale, quelli di questi poveri pali che man mano si estinguono da soli’ ha commentato un cittadino. E un altro scrive: ‘Una città abbandonata a sé stessa. Neanche l’orgoglio è rimasto’.

Dito puntato contro l’amministrazione comunale

Quanto accaduto non può non preoccupare e spaventare, visto che ‘se passava un cristiano? Lo sotterrava?’. Tanta la rabbia dei romani amareggiati per ‘la valanga di soldi che paghiamo per le tasse comunali’. Ma poi c’è anche chi evidenzia come ‘nell’era di Gualtierino, dove tutto ciò che negli scorsi anni avrebbe fatto gridare allo scandalo, con lui diventa normale’.