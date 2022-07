Tragedia sulla Marmolada: enorme pezzo di ghiaccio si stacca, 6 morti e diversi feriti (VIDEO)

Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta ieri, domenica 3 luglio, sulla catena montuosa della Marmolada. Qui un enorme blocco di ghiaccio, a oltre 3mila metri di altezza, si è staccato precipitando a valle e travolgendo decine di alpinisti.

Tragedia sulla Marmolada: i fatti

Il terribile accaduto è avvenuto ieri intorno alle 14 quando, complice il sole e le calde temperature fuori dalla norma per il periodo, un pezzo di calotta si è staccato trasformandosi in una spaventosa e grande valanga di ghiaccio e roccia che ha travolto gli alpinisti presenti.

Siamo tra il rifugio e la cima, precisamente in una conca denominata via dei Fiacconi quando il seracco è caduto finendo a valle e sbriciolandosi a poco a poco nella sua rovinosa corsa. Una tragedia per le persone che in quel momento stavano salendo e scendendo dal ghiacciaio. Attualmente sono sei le vittime accertate, otto invece le persone rimaste ferite — due gravemente — e circa una ventina dispersi.

Il video del distacco

Riportiamo di seguito il video del terribile distacco (pubblicato da MeteoNews24).