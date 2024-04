Tragedia sulla Salaria, incidente tra auto e scooter: morto il centauro

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 aprile su via Salaria. Un’auto e uno scooter si sono scontrati non lasciando scampo al centauro che è morto poco dopo l’impatto. L’incidente si è verificato poco dopo le 11 nel territorio reatino a poca distanza dal Comune di Antrodoco.

Gli automobilisti in transito hanno dato l’allarme

L’allarme è scattato immediato da parte degli automobilisti che si trovavano a transitare sul quel tratto di strada. I soccorsi si sono precipitati sul posto. Polizia e Vigili del fuoco sono arrivati in una manciata di minuti, così come i sanitari del 118 che hanno anche provveduto ad allertare l’elisoccorso per il trasporto del ferito, le cui condizioni sono apparse subito estremamente serie.

La chiusura della Salaria al transito

Purtroppo per la persona che si trovava in sella al suo scooter non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno solo potuto constarne il decesso, mentre la Polizia intervenuta ha deviato il traffico sulla Salaria che è stata chiusa in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi e anche per permettere la rimozione dei mezzi e la bonifica dell’area.