Tragedia sull’A1: furgone si ribalta a Ferentino, morto l’autista e traffico nel caos

Tragedia alle porte di Ferentino, nella provincia di Frosinone: furgone si capovolge sull’A1, morto il conducente.

Tragedia nella notte a Ferentino, in provincia di Frosinone, dove sull’A1 si è verificato un incidente mortale. Per causa ancora tutte da accertare, durante la sera di mercoledì 13 dicembre un furgone si sarebbe ribaltato lungo il tratto autostradale. Un incidente tremendo, dove per le gravissime ferite ha perso la vita il conducente del mezzo: sul posto, i paramedici hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo.

Furgone si ribalta sull’A1 all’altezza di Ferentino: morto il conducente

L’episodio si è svolto sulla corsia Nord dell’Autostrada del Sole, quando il mezzo incidentato si trovava solamente a 3 chilometri di distanza dal casello per l’uscita nel Comune di Ferentino. Sull’incidente mortale, al momento sta indagando la Polizia Stradale: sulla morte del conducente, almeno adesso, gli agenti non hanno ancora ipotizzato nessun possibile scenario.

Com’è morto il conducente sull’A1?

Quello che sembra abbastanza certo, all’interno di questo drammatico evento, potrebbero essere gli ultimi istanti di corsa del furgone. Prima di capovolgersi, il mezzo avrebbe urtato violentemente contro il guardrail dell’autostrada: proprio questa installazione, probabilmente, avrebbe favorito il capovolgimento dello stesso mezzo pesante e il decesso del suo stesso guidatore per le gravissime ferite riportate.

Le dinamiche dell’incidente alle porte di Ferentino

Urtato il guardrail, il furgone si sarebbe capovolto più volte sul tracciato autostradale, venendo di fatto proiettato in mezzo alle corsie autostradali e fermandosi proprio in mezzo al traffico. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto compiere principalmente due interventi sul luogo dell’incidente: liberare dalle lamiere il conducente rimasto dentro l’abitacolo (pur se spirato); togliere con un’apposita gru il veicolo incidentato dalla corsia autostradale.

Gli interventi per rimuovere il furgone sull’A1

Come ipotizzabile, gli interventi delle forze dell’ordine e per la rimozione del furgone hanno generato la paralisi del traffico su questa tratta dell’A1. Gli agenti hanno dovuto bloccare il traffico veicolare per diverse ore, con il fine di rimuovere il mezzo incidentato e soprattutto fare i primi rilevamenti legati all’incidente.