Tragedia sull’A1: schianto tra 4 tir e 4 auto: due morti e un ferito

Tragico incidente, intorno alle 11 di stamattina, mercoledì 29 maggio, sull’A1 Milano – Napoli. Uno schianto nel quale sono rimaste coinvolte quattro tir e tre auto e che ha registrato due morti e un ferito. A essere deceduti sono un uomo di 78 anni e una donna di 79, mentre a essere stato elitrasportato in ospedale in codice rosso, un 47enne.

Autombulanza con bimbo a bordo rimasta bloccata nel traffico

Ad aggravare una situazione drammatica anche un’ambulanza rimasta bloccata nei sette chilometri di cosa che sono scaturiti dal sinistro, nella quale viaggiava un bambino che doveva essere trasportato con urgenza dall’ospedale di Foligno a quello di Meyer. È stato solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco che è stato aperto un varco per consentire ai soccorritori che trasportavano il giovane paziente di proseguire la marcia.

Chiuso il tratto autostradale per consentire le operazioni dei soccorritori

Intanto sul posto, precisamente al chilometro 328 dell’autostrada A1, sono accorsi i soccorritori che hanno chiuso il tratto di autostrada per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, oltre ai consueti rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. A operare in sinergia sono stati i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, gli operai di Autostrade per l’Italia