Tragedia sull’Appia, motociclista finisce fuori strada: elitrasportato in ospedale a Roma

Gravissimo incidente ieri mattina, domenica 17 dicembre 2023, sull’Appia: ferito un motociclista finito fuori strada.

Nella giornata di ieri, lungo le curve dell’Appia che si trovano tra Fondi e Itri, precisamente nei pressi del Fortino di Sant’Andrea, si è verificato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 34 anni residente a Minturno.

Il motociclista coinvolto nell’incidente sull’Appia

Il centauro, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada con la propria motocicletta, riportando gravissime ferite che hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il suo trasporto d’urgenza in un polo ospedaliero di Roma. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in un ospedale della Capitale.

Il trasferimento del motociclista a Roma dopo l’incidente

A causa dell’incidente, la circolazione stradale è rimasta bloccata o fortemente rallentata per gran parte della mattinata sulla via Appia, creando disagi per gli automobilisti della zona in provincia Latina. Il motociclista ferito è stato trasferito presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove riceverà ulteriori cure e accertamenti medici per valutare la gravità delle lesioni riportate: i medici escludono che sia in pericolo di vita.

Le indagini sull’incidente avvenuto sull’Appia

Le autorità locali stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, analizzando anche la motocicletta del centauro. Si invitano tutti gli utenti della via Appia a prestare la massima attenzione e rispettare le norme del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico.

Le testimonianze sull’incidente dell’Appia

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:00 di ieri mattina, in un tratto di strada particolarmente già notoriamente pericoloso a causa delle curve e della scarsa visibilità. Il motociclista, che viaggiava da Fondi in direzione del Comune di Itri, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e si è schiantato contro un muretto sistemato pericolosamente a bordo strada. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno constatato che le sue condizioni erano gravi. È stato quindi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le indagini sull’incidente sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Fondi.