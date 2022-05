Ancora sangue sulle strade, ancora (e purtroppo) l’ennesimo incidente mortale. Questa volta è avvenuto in provincia di Latina, sulla strada provinciale Guglietta Vallefratta, tra Prossedi e Amaseno: qui ieri sera un uomo ha perso la vita, inutili tutti i tentativi di soccorso.

La dinamica dell’incidente mortale a Prossedi

A scontrarsi ieri sera, poco dopo le 20, due auto. Un impatto violento, terribile, che non ha lasciato scampo al conducente di un mezzo, un uomo di 60 anni di Priverno che ha perso la vita. Gravemente ferito anche un ragazzo, che è stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio di Roma. Ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Morta una donna nello stesso punto

Quella strada provinciale, la Guglietta-Vallefratta, non è certo nuova a episodi così drammatici. Ad agosto dello scorso anno una donna di 68 anni, che si trovava in moto con il marito, è morta, proprio lì, tra Prossedi e Amaseno. In quel caso l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada: per la passeggera, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.